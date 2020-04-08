Karantinadaki Güliz Ayla'dan direk dansı

Pek çok ünlü ismin spor amaçlı yapmaya başladığı direk dansına gönül veren isimlerden biri olan şarkıcı Güliz Ayla, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile bu konudaki hünerlerini sergiliyor.

Corona karantinası altında geçen günlerinde bu paylaşımlarına ara veren Ayla, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu ve bir direk dansı fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.