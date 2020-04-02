Karantinadaki Farah Zeynep Abdullah'ın yeni hobisi!

Geçtiğimiz ay oyuncu sevgilisi Doğu Demirkol‘dan ayrılan Farah Zeynep Abdullah, koronavirüs salgını sebebiyle evinde zaman geçiriyor. Loş Sohbet isimli YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu karantina günlerinde neler yaptığını anlattı.

Eşofman takımıyla programa katılan güzel oyuncu, salgın nedeniyle evden çıkmadığını söyledi. Farah Zeynep Abdullah, karantinanın kendisini zorladığını belirterek, atv ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izlediğini söyledi. “Bayağı Müge Anlı falan takip ediyorum” diyen oyuncu, oda kokusu, krem gibi şeyler yapmak için bir kitap aldığını ve bunlarla uğraştığını ifade etti.