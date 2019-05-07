Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu

Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Fahriye Evcen'le eşi Burak Özçivit'in şöhreti 13 Nisan'da doğan minik oğulları Karan'a da sıçradı. Magazin dünyasının gözde çifti, doğumdan önce oğulları adına Instagram hesabı açmıştı.

Minik Karan'ın sosyal medya hesabı kısa sürede yüz binlerce takipçiye ulaştı. Fahriye Evcen'in yöneteceği hesapta henüz bir paylaşım yapılmamasına rağmen Ortadoğu başta olmaz üzere dünyanın pek çok yerinden 142 bin kişi Karan'ı takip etmeye başladı.

Bunun üzerine de Dubai'deki bir sosyal medya şirketi harekete geçti. Medya şirketi, iddiaya göre çifte oğullarının sosyal medya hesabının yönetimini kendilerine devretmesi ve hesabın tüm haklarını alma karşılığında 300 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 800 bin lira) teklif etti.

Henüz teklifi değerlendirme aşamasında olan ikilinin Karan'ın sosyal medya hesabı için nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. Bu arada geçtiğimiz günlerde de Özbekistan'da bir toplu konut projesinin reklam yüzü olan Özçivit'e şirket tarafıdan Karan adına 800 bin liralık ev hediye etmişti.

(Takvim)