Kankalar aynı filmde! 

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Özge Özpirinçci ile Berrak Tüzünataç, bu kez aynı sette buluşmaya hazırlanıyor!

Bugünlerde Marmaris’te tatilin keyfini çıkaran ikili, Caner Özyurtlu’nun yönetmenlik koltuğuna oturduğu ‘Biz Böyleyiz’ adlı filminde birlikte kamera karşısına geçecek. Boran Kuzum, Hümeyra ve Şebnem Bozoklu’nun da oyuncu kadrosunda bulunacağı yapımın çekimleri bir aksilik olmazsa yaz ayında start alması bekleniyor. Rol aldığı ‘Kadın’ dizisinin sezon finali yapmasıyla boş vaktini tatil yaparak ve sinema filmi çekerek için değerlendirecek olan Özge Özpirinçci, içine sinen bir projeyle hayranlarının karşısına çıkacağı heyecanlı olduğunu söyledi.