Kalk Gidelim dizisinin akıbeti belli değil!

Gönül Dağı isimli bozkırdaki bir aşk hikayesini anlatan TRT1’in yeni dizisi 17 Ekim’den itibaren Cumartesi akşamları izleycisi ile buluşacak. Peki bu durumda Kalk Gidelim dizisine ne olacak? TRT1’de övgü ile bahsedilen yapımlardan olan Kalk Gidelim, reyting konusunda çok da iyi noktada değildi. Ancak Cumartesi akşamları iyi bir izleyici kitlesini kendisine bağlamıştı.

TRT1, yeni dizileri ile yeni sezonda fırtına gibi eserken acaba reyting düşüncesi ile Kalk Gidelim kaldırılacak mı? Yoksa dizi gün değişikliği mi yapacak? İşte bu sorular dizinin hayranlarının aklına takılı kaldı.

Gönül Dağı dizisinin Cumartesi akşamları yayınlanacağı Kalk Gidelim dizisinin sosyal medya hesaplarından da duyuruldu. Ancak bir gün değişikliği veya final olacağına yönelik bilgi yapılmadı. Kalk Gidelim hayranları dizilerinin bitmesini istemiyor. Bakalım TRT1’den bu konuda nasıl bir açıklama yapılacak.