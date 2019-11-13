Kadir İnanır'ın öz amcası olduğunu iddia eden Ebru Polat'tan yeni açıklama!

Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına konuk olmuş ve "İlk defa böyle bir şey söylüyorum. Kadir İnanır öz amcam olabilir" demişti. Bu açıklamanın ardından Kadir İnanır, "Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabii ki de Ebru Hanım saçmalamış" demişti.

EBRU POLAT'TAN O SÖZLERE YANIT

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Ebru Polat'a İnanır'ın o sözleri soruldu. Polat, "Kadir Bey böyle bir durum olmadığını söyledi. Artık bu konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Konu kapansın" dedi.