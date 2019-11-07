Kadir İnanır'dan Ebru Polat'a sert yanıt: Ebru hanım saçmalamış
Ebru Polat, geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında "Kadir İnanır öz amcam olabilir" diyerek herkesi şaşırtmıştı. Bu sözler üzerine usta oyuncu Kadir İnanır'dan bir açıklama geldi.
Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına konuk olmuş ve "İlk defa böyle bir şey söylüyorum. Kadir İnanır öz amcam olabilir" demişti. Polat'ın magazin gündemine damga vuran sözlerinin ardından gözler Kadir İnanır'a çevrilmişti.
AÇIKLAMA GELDİ
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yakın dostuyla birlikte geldiği AVM'de kundura ve takım elbise deneyen İnanır, Ebru Polat'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:
'EBRU HANIM SAÇMALAMIŞ'
"Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabii ki de Ebru Hanım saçmalamış"