Kadir İnanır sitem etti: Başka yer yok!

İşte Kadir İnanır'ın paylaştığı o satırlar: “Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen. Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok. En azından yakın gelecekte. Hoşunuza gitsin, gitmesin şu an için barınabileceğimiz başka bir yer yok!”