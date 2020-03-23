Kadir İnanır sitem etti: Başka yer yok!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, maskeli fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. İnanır, Amerikalı gökbilimci Carl Sagan'ın “Soluk Mavi Nokta” kitabından dikkat çekici satırları karesine not düştü.
İşte Kadir İnanır'ın paylaştığı o satırlar: “Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen. Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok. En azından yakın gelecekte. Hoşunuza gitsin, gitmesin şu an için barınabileceğimiz başka bir yer yok!”