Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den çok konuşulan paylaşım

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından, paylaştı. Sıfır makyaj haliyle fotoğraf paylaşan Neslihan Atagül'e, Kadir Doğulu'nun yaptığı yorum olay oldu.

Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Sevgilimin gözünden..." notuyla paylaştı. Kadir Doğulu ise eşinin paylaşımına, "Çiçek gibi çiçek..." yorumunu yaptı.

"HAMİLE OLURSAM BUNU SAKLAMA GEREĞİ DUYMAYIZ"

Geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül'ün hamile olduğu iddia edilmişti. Atagül, hakkında çıkan hamilelik haberlerine, "İnanın öyle bir şey yok. Olsa zaten bunu neden saklama gereği duyalım ki? İlk bizden duyarsanız. Asıl anlamadığımız gerçekten bu haberler nereden ve nasıl çıkıyor? Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi hamile olursam da bunu saklama gereği duymayız" açıklamasını yapmıştı.

"DÖN ARTIK"

Öte yandan, her fırsatta aşklarını dile getiren çiftten Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'e sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Roma'da tatilde olan eşi Neslihan'ı özleyen Doğulu, sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Dön artık" notu düşmüştü.

(Sabah)