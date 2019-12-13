Kadir Doğulu: 'Neslihan ile çok kınandık'
Şimdilerde Vuslat dizisiyle TRT 1 ekranlarında boy gösteren oyuncu Kadir Doğulu, meslektaşı Neslihan Atagül ile evlendikten sonra daha iyi olduğunu ve insanlığını keşfettiğini dile getirdi.
İş’in Aslı programına konuk olan Doğulu, eşinin hayat tarzına karışmadığını da belirtti. Ünlü oyuncu, "Çok kınandık. Eşimin giyim kuşamından, eşimin var olma çabasından dolayı, mesleğini yapış şeklinden. Ama ben bunları kabul etmedim. Âşık olduğum bir kadına onu giyme, bununla konuşma olmaz" dedi.