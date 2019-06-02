02 Haziran 2019 Pazar 09:39 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 09:39
Kadir Doğulu: Neslihan ile bilinçli bir şekilde geri planda durduğumuz doğrudur
TRT 1’de ekrana gelen 'Vuslat' dizisinde rol alan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile evlilikleriyle göz önünde olmak istemediklerini söyledi.
Boş vakitlerini aileleriyle ya da gezerek değerlendirdiklerini anlatan Doğulu, "Mesleğimizden dolayı ekran önündeyiz ama özel hayatımızla göz önünde olmak zorunda değiliz. O yüzden bilinçli bir şekilde geri planda durduğumuz doğrudur. Ama bu demek değil ki, tepkiliyiz. O da olması gerektiği gibi oluyor. Ama gitmeyi tercih ettiğimiz yerlerde basınla karşılaşmıyoruz" dedi.