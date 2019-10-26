Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçci'den şaşırtan açıklamalar! 'Cimri olarak bilinirim'

İşte Özge Özpirinçci'nin açıklamalarından satır başları...

* Reddettiğim için pişman olduğum bir rol yok ama kabul edilmeyip 'Allah'ım verilmiş sadakam varmış' dediğim var.

* Ortaokulda harçlıkla yaşama dönemine geçtim. 13 yaşında kız çocuğuna parayı verip, ' 1 ay bununla yaşa' diyorlar. İlk gün bakıyorsun para çok, ilk haftanın sonunda bitiyor. O dönem annemle babamın cüzdanından çok para çaldım. Hemen sonrasında da itiraf geliyor zaten 'Ben senin cüzdanından 50 lira aldım' diye...

* Şimdi çok tutumlu biriyim. Hatta o kadar tutumluyum ki, arkadaşlarımın arasında 'cimri' diye bilinirim. Kıyafete çok para vermem mesela, üzülüyorum...

* Burun damarlarım çok ince olduğu için sümküremiyordum. Onların da bir şekilde çıkması lazım, ne yapacaksın? O yüzden burnumu çok karıştırıyormuşum. Ama acayip derecede. Of yani! İlkokul birinci sınıfta oturduğum sıranın altı onlarla doluydu. Artık bıraktım.

* Kavga sırasında üste çıkmaya çalışırım. Baktım olmuyor, ağlarım. Sen benim ağlamama sinir olurken, gerçek mi-sahte mi diye düşünürken ben o arada zaman kazanır, plan yaparım. Yok ya o kadar çakal olamadım hiç.

* Birini stalk'larken yanlışlıkla like'ladım. Twitter'da daha çok yapıyorum bunu.

* Gluten yemiyorum. Beyaz un yemiyorum. Günde sadece iki öğün besleniyorum. Oruç diyeti diye geçiyor benim yaptığım. 8-16. Aralarda full aç kalıyorsun. Su çay kahve sadece. İnek ürünlerini hayatımdan çıkardım. Keçi yada manda yoğurdu yiyorum. Süt ürünlerini tamamen hayatımdan çıkarmak istiyorum. 2 sene sadece balık yedim, bağışıklığım çöktü. Şimdi haftada 1, 10 günde bir et tüketmek zorundayım.

* Balık ağırlıklı besleniyorum, zeytinyağlı seviyorum. Kuruyemişin hastasıyım. 2 gün sağlıksız beslendiysen, 5 gün sağlıklı beslenip vücudunu dengeye sokacaksın. Olay bu kadar basit.