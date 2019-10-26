Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçci'den şaşırtan açıklamalar! 'Cimri olarak bilinirim'
Kadın dizisinde Bahar karakterine hayat veren Özge Özpirinçci, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Kendisiyle ilgili bilinmeyenleri açıklayan Özpirinçci, cimri olduğunu dile getirerek şaşırttı.
İşte Özge Özpirinçci'nin açıklamalarından satır başları...
* Reddettiğim için pişman olduğum bir rol yok ama kabul edilmeyip 'Allah'ım verilmiş sadakam varmış' dediğim var.
* Ortaokulda harçlıkla yaşama dönemine geçtim. 13 yaşında kız çocuğuna parayı verip, ' 1 ay bununla yaşa' diyorlar. İlk gün bakıyorsun para çok, ilk haftanın sonunda bitiyor. O dönem annemle babamın cüzdanından çok para çaldım. Hemen sonrasında da itiraf geliyor zaten 'Ben senin cüzdanından 50 lira aldım' diye...
* Şimdi çok tutumlu biriyim. Hatta o kadar tutumluyum ki, arkadaşlarımın arasında 'cimri' diye bilinirim. Kıyafete çok para vermem mesela, üzülüyorum...
* Burun damarlarım çok ince olduğu için sümküremiyordum. Onların da bir şekilde çıkması lazım, ne yapacaksın? O yüzden burnumu çok karıştırıyormuşum. Ama acayip derecede. Of yani! İlkokul birinci sınıfta oturduğum sıranın altı onlarla doluydu. Artık bıraktım.
* Kavga sırasında üste çıkmaya çalışırım. Baktım olmuyor, ağlarım. Sen benim ağlamama sinir olurken, gerçek mi-sahte mi diye düşünürken ben o arada zaman kazanır, plan yaparım. Yok ya o kadar çakal olamadım hiç.
* Birini stalk'larken yanlışlıkla like'ladım. Twitter'da daha çok yapıyorum bunu.
* Gluten yemiyorum. Beyaz un yemiyorum. Günde sadece iki öğün besleniyorum. Oruç diyeti diye geçiyor benim yaptığım. 8-16. Aralarda full aç kalıyorsun. Su çay kahve sadece. İnek ürünlerini hayatımdan çıkardım. Keçi yada manda yoğurdu yiyorum. Süt ürünlerini tamamen hayatımdan çıkarmak istiyorum. 2 sene sadece balık yedim, bağışıklığım çöktü. Şimdi haftada 1, 10 günde bir et tüketmek zorundayım.
* Balık ağırlıklı besleniyorum, zeytinyağlı seviyorum. Kuruyemişin hastasıyım. 2 gün sağlıksız beslendiysen, 5 gün sağlıklı beslenip vücudunu dengeye sokacaksın. Olay bu kadar basit.