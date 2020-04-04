Kadın'daki imajından eser kalmadı... Seray Kaya'yı görenler tanıyamadı!

Final yapan Kadın dizisinde Şirin karakterine hayat veren oyuncu Seray Kaya, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kıvırcık saçlarıyla tanınan Kaya, yaptığı son imaj değişikliğiyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

YENİ SAÇ STİLİYLE ŞAŞIRTTI

Son olarak saçlarını kısaltarak imaj değişikliğine giden güzel oyuncu, hayranlarını şaşırttı. Karantina günlerini evde geçiren Seray Kaya, yaptığı paylaşıma "Evde kendime süslenmişimdir" notunu düştü. Yeni saçları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncunun bu paylaşımına binlerce beğeni geldi.

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise yıllarında bir güzellik merkezinde makyöz olarak hem çalışmış hemde eğitimini sürdürmüştür. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide canlandırdığı Rezzan karakteri ile kameraların karşısına geçti. Birçok ünlü markanın reklam yüzü de olan Seray Kaya, bugüne kadar Evli ve Öfkeli, Rengarenk, Kocamın Ailesi gibi dizilerde rol almıştır.

Şu ana kadar herhangi bir sinema filminde rol almayan oyuncu, son olarak 2016 yılında Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin‘in oynadıkları “Gülümse Yeter” dizisinde Gül karakterini canlandırdı. Son olarak da Fox Tv'de yayınlanmakta olan Kadın dizisinde Şirin Sarıkadı karakterini canlandıran 27 yaşındaki Seray Kaya, 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Seray Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Kadın (Şirin) (TV Dizisi)

2016 – Gülümse Yeter (Gül) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Kocamın Ailesi (Miray) (TV Dizisi)

2012 – Huzur Sokağı (TV Dizisi) 2012