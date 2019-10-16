Kadın'da Sarp öldü mü? Merakla beklenen sorunun cevabı ortaya çıktı!

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizilerinden olan Kadın'da bu sezon şok üstüne şok yaşanıyor. Geçen sezonun final bölümünde kaza yapan aracın içinde yer alan Bahar, Arif, Hatice ve Sarp’ın durumları merak ediliyordu. Seyirci ilk önce Hatice'nin ölümüne şahit oldu. Daha sonra da Sarp'ın kötüleşmesiyle dizide tansiyon yükseldi. Sarp'ın ölüp ölmeyeceği ise merakla beklenir oldu.

VEDA EDİYOR

Son olarak Sarp karakterini canlandıran Caner Cindoruk'un da Kadın dizisine veda edeceği öğrenildi. Oyuncu, ayrılığı Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: Bi karakterle tanışırsın, ona ruh verirsin, bi süre onunla yaşarsın, sonra bi gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bi yerde duracak hep. Bu karakterin oluşmasında, icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Öte yandan sezon başından beri Güvercin dahil birçok dizi ile görüşen Cindoruk'un yeni adresi belli oldu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Müzik ve edebiyata olan ilgisiyle de dikkat çeken oyuncu Ay Yapım ile el sıkıştı. Cindoruk başarılı kadın yönetmenlerden Hilal Saral'ın imza atacağı Zemheri dizisinin kadrosuna katıldı.Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Hazal Filiz Küçükköse, Eylül Kandemir ve Hasan Taşkıran'ın rol alacağı dizinin senaryosunu usta kalem Sema Ergenekon yazıyor. Show TV'de ekrana gelecek dizinin çekimlerine ay sonu başlanması planlanıyor.