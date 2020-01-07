Kadın dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? Kadın yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kadın bu akşam var mı? sorusu dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol ve Feyyaz Duman’ın paylaştığı Kadın Salı akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Yılbaşı haftası nedeniyle çoğu dizinin yeni bölümü yayınlanmadı ve tatil oldu. Sevilen dizinin yeni bölümünü göremeyenler de ‘Kadın yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?’ sorusunu aratmaya başladı. Detaylar haberimizde…

KADIN BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kadın dizisi yılbaşı tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 14 Ocak Salı akşamı yayınlanacak.

KADIN 77. BÖLÜM ÖZETİ

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.