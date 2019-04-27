Kadın tablolarını kadınlar için satacak

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit’in TRT 2'de yayınlanan ‘Film Gibi Hatalar’ programına katıldı. Cushing sendromunu atlattığını belirten Şoray “Hastalığın ardından koşmaya bile başladım” dedi. Koçyiğit, Şoray’ın kadın tabloları çizdiğini belirttiği sırada Şoray da “Çocukluğumdan beri resim çizerdim. Benim için bir tutku oldu. Senin resmini de çizip sana hediye edeceğim” dedi. Şoray, kadın tablolarından oluşan resimlerini, açık arttırmayla satıp bir kadın derneğine bağışlayarak, kadın hareketine bir katkıda bulunmak istediğini söyledi. Koçyiğit ise sinemayı eğitimin bir parçası olarak kullanıp, oynayacağı bir filmde toplumsal değişikliği sağlayan, toplumsal değişime neden olmuş bir kadını canlandırmak istediğini söyledi.

Şoray, Hülya Koçyiğit ile geçmişi konuşurken “Sinemada çok ağlattılar bizi, belki de iyi oldu, içimizi döktük o sahnelerde” dedi.

Türkan Şoray, " O kadar çok şarkı söylemeyi seviyorum ki; oyuncu olmasaydım şarkıcı olurdum" dedi.