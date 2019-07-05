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  3. Kadın hayranları çileden çıkardı! Tatilleri zehir oldu

Kadın hayranları çileden çıkardı! Tatilleri zehir oldu

Kadın hayranları çileden çıkardı! Tatilleri zehir oldu

Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel, geçtiğimiz gece eşiyle gittiği Bodrum'da bir mekanda kadın hayranlarının ilgisi yüzünden zor anlar yaşadı. Eğlencesi zehre dönüşen Demirel, hemen eşiyle mekanı terk etti.

Takvim'de yer alan habere göre; Kavganın nedeni ise Fenerbahçeli kaleciye kadın hayranlarının aşırı ilgisiydi. Eşiyle eğlenen 37 yaşındaki kaleci, alkollü birkaç kadının sözlü taciziyle rahatsız oldu. Demirel, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının fiziksel temasıyla da çileden çıktı. İddiaya göre kaleci ile kadınlar arasında sözlü sataşma yaşandı. Bunun üzerine güvenlik devreye girdi.

Eğlencesi zehre dönüşen Demirel, hemen eşiyle mekanı terk etti. Ancak Demirel için sorun bununla sınırlı kalmadı. Ünlü kaleci, eşinin kıskançlığıyla zor anlar yaşadı. Konuşulanlara göre ikili, lüks teknelerinde kavgaya tutuştu. Demirel, eşine olayda suçunun olmadığını anlatmak için bin dereden su getirdi. Her şeyi tatlıya bağlayan çift, kızlarıyla Bodrum tatiline devam ediyor.

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