Kadın final yaptı, Seray Kaya bambaşka birine dönüştü!

Üç sezon boyunca Kadın dizisinde başrolde yer alan Seray Kaya, kıvırcık saçlarıyla kötü bir karakter olan Şirin Sarıkadı'ya hayat verdi. 2020 yılının Şubat başında Kadın dizisi final yaparak izleyicilerine veda etti. Şirin karakteri de hafızlara kazındı.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Seray Kaya ise diziden sonra bambaşka birisine dönüştü. Ünlü oyuncu, yeni imajını ilk kez Instagram’dan takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.