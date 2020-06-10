Kadın final yaptı, dizinin Şirin'i Seray Kaya imajına karar veremedi!
Son olarak Kadın dizisinde Şirin olarak ekranlarda boy gösteren oyuncu Seray Kaya, tatil sezonunu açtı. Diziden sonra saçlarını kısacık kestirerek hayranlarını şaşırtan Kaya, yeni pozlarını sosyal medyadan paylaşınca yine imaj değişikliğine gittiği görüldü...
Geçen aylarda final yapan Kadın dizisinde Şirin karakterine hayat veren oyuncu Seray Kaya, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kıvırcık saçlarıyla tanınan Kaya, yaptığı imaj değişikliğiyle hayranlarını şaşırtmıştı.
SAÇLARINI KISACIK KESTİRMİŞTİ
Güzel oyuncu, saçlarını kısaltarak imaj değişikliğine gitmişti. Yeni saçları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.
YİNE İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Hayranlarının kısa saçlarına alışmaya başlamasıyla birlikte Seray Kaya yine radikal bir karar aldı. Kaya, kısa saçlarını uzattı ve sosyal medyada paylaştığı kareye "Bak yine uzun saç" notunu düştü. Oyuncu yeniden uzun saça dönmesiyle hayranlarının beğenisini kazandı.