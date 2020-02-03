Kadın dizisinin finalinde neler yaşanacak? Sürpriz gelişme!

Fatih Aksoy'un patronu olduğu Medyapım imzalı Kadın dizisinin 3 sezon süren ekran macerası salı akşamı son buluyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin final bölümüne genç yıldız Toprak Can Adıgüzel konuk oluyor.

TOPRAK CAN ADIGÜZEL HANGİ ROLDE OYNAYACAK?

Dizide Şirin’in (Seray Kaya) akıl hastanesindeki sevgilisi İsmail karakterine hayat verecek olan Toprak Can Adıgüzel, bu sezon iki ayrı tiyatro oyununda birden rol alıyor. Büşra Develi ve Hakan Kurtaş’la başrolü paylaştığı ‘Yak Bunu‘ adlı tiyatro oyunu ve Selçuk Yöntem ile ‘Benim Adım Feuerbach’ oyununda rol alan genç oyuncu, bu sezon birçok tiyatro ödülüne de aday gösterildi.