Kadın dizisi final yaptı, Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf geldi

Güzel oyuncu, tek gözünün küçülmesine sinir olduğunu belirtti. İlk bölümler hariç dizide makyaj yapmayan Özpirinçci, “Yorgun olunca bazen tek gözüm çok küçülüyor, sette de olabiliyor, uykusuz kalınca da oluyor. Onu görünce bazen sinir oluyorum. Acaba gözü açacak bir şey var mı diye düşünüyorum” dedi.