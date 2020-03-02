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  3. Kadın dizisi final yaptı, Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf geldi

Kadın dizisi final yaptı, Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf geldi

Kadın dizisi final yaptı, Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf geldi

‘Kadın' dizisinde 3 sezon boyunca Bahar karakterini canlandıran Özge Özpirinçci, kamera karşısında en çok takıldığı noktayı açıkladı.

Güzel oyuncu, tek gözünün küçülmesine sinir olduğunu belirtti. İlk bölümler hariç dizide makyaj yapmayan Özpirinçci, “Yorgun olunca bazen tek gözüm çok küçülüyor, sette de olabiliyor, uykusuz kalınca da oluyor. Onu görünce bazen sinir oluyorum. Acaba gözü açacak bir şey var mı diye düşünüyorum” dedi.


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