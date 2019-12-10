Kadın 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 75. son bölüm izleme linki!

Başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol ve Feyyaz Duman’ın paylaştığı Kadın dizisi Salı akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Kadın yeni bölüm fragmanı da gelecek bölümde neler olacağını merak eden vatandaşlar tarafından aratılıyor. Dizinin son bölümünde Bahar’ı Cem ile görmesi Şirin’in eline bir koz daha vermiştir. Arif’in önünde Bahar’ın Cem ile sevgili olduğunu ima etmesi herkesi büyük bir şoka uğratır. Bundan etkilenen Bahar da soluğu Arif’in yanında alır. Peki, Kadın 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

KADIN 75. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cem’in gönderdiği davette aradığı kişinin Kısmet olduğunu gören Bahar büyük bir şok içine girmiştir. Nasıl bir olayın içine girdiğini asla anlayamayan Bahar bir an önce Kısmet ile çantaları değiştirip olduğu yerden gitmek ister. Ama bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Satılmış’ın Ceyda ve Emre’nin biyolojik çocuğu olduğunun kanıtlanması ise Ceyda’yı hiç istemediği bir durumun içine sokar. Arda’dan ayrılmak ve onun asla üzülmesini istemeyen Ceyda ne yapacağını ve nasıl davranacağını bilemez. Çünkü Satılmış alıştığı çocuklara hiç benzememektedir.

Bahar’ı Cem ile görmesi ise Şirin’in eline bir koz daha vermiştir. Arif’in önünde Bahar’ın Cem ile sevgili olduğunu ima etmesi herkesi büyük bir şoka uğratır. Bundan etkilenen Bahar da soluğu Arif’in yanında alır. Arif ne kadar belli etmek istemese de Bahar’a karşı beslediği aşk hala ilk günkü gibidir ve bunu açıkça belli eder. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Arif’e karşı atacağı adım ne olacaktır?

KADIN 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.