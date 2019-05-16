Kadın son bölümde neler yaşandı? Kadın 63. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Kadın 63. Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kadın son 62. bölümde neler oldu? Fox TV’de yayınlanan dizi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Dizide yaşananlar büyük bir heyecanla takip ediliyor. Sarp ve Arif, Bahar için kavga ediyor. Bahar’ın ne yapacağı merak konusu.Kadın 62. Bölümde Sarp’ın Saray apartmanına taşınmış olması herkesi şoka uğratıyor. Arif Sarp’a, “Sen ne yalancı düzenbaz bir adamsın!” diyor. Sarp, “Ne diyorsun sen doğru konuş!” yanıtını veriyor. Arif, “Defolup gideceksin buradan, anladın mı! Defolup gideceksin” diyor. Sarp, “Hiçbir yere gitmiyorum. Karımın ve çocuklarımın başında duracağım. Ortalığı pislik bir kahveciye bırakmam.” Yanıtını veriyor. Arif’in Bahar’a aldığı kolyeyi hala taktığını söylemesi ile Sarp’ı daha çok sinirlendiriyor.

KADIN 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

KADIN SON BÖLÜM İZLE - FOX

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın Saray Apartmanı’na taşındığını öğrenen Arif büyük bir şok içindedir. Arada Bahar ve çocuklar olsa da, Sarp’ı bir şekilde evden çıkarmak için elinden geleni yapmaya da kararlıdır. Bahar ise hiçbir şeyden haberi olmadığı için kendini Arif’e karşı suçlu hisseder ve huzursuz olur. Çünkü Sarp ve Arif’in aynı apartmanda olmasının en çok ona zarar vereceğinin bilincindedir.

Arif’in, Bahar’ın Sarp’a karşı duygularının kalmadığını düşünmesi ve bunu Sarp’a açıkça söylemesi Sarp’ı oldukça kızdırmıştır. Sarp ve Arif arasındaki tartışma bu olayla daha da büyüyecektir.

Doruk’un sünnet düğünü hazırlıkları sırasında yaşanan kötü bir sürpriz ise işleri iyice karıştıracaktır.

KADIN DİZİSİ KONUSU

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…