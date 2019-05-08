Hande Yener'in sapığı taburcu oldu

Popçu Hande Yener'in saplantılı hayranı Recep G., ünlü popçuya 2016 yılında, “Karım, ebediyen benimle olacaksın” şeklinde mesajlar atmış, ardından Yener'in Cihangir'deki evine zorla girmeye çalışmıştı. Yener'in savcılığa şikâyeti sonrası Recep G. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle “cinsel taciz” suçu kapsamında dava açılmış, Recep G'nin ünlü popçuya 2 ay süreyle yaklaşmamasına karar verilmişti. İfadesinin ardından mahkeme, Recep G.'nin akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek hastaneye yatırılmasına karar vermişti. Şizofreni teşhisiyle yatırıldığı hastaneden geçen hafta çıktığı öğrenilen Recep G, Hande Yener'i tekrar korkuttu.Önceki akşam Nişantaşı'nda karşımıza çıkan ünlü popçu “Adam hastanede yatıyordu. Öğrendim ki tekrar çıkmış. Haliyle korkuyorum, tekrar mahkemeye bir dilekçe verdim. Can güvenliğim yok” dedi.

Nişanlısını gören yok

Hande Yener'in nişanlısı Ümit Cem Şenol, uzun zamandır ortalıkta görünmüyor. Önceki akşam Yener, “Ümit Bey'i yanınızda göremedik” diyen habercilerin sorusunu geçiştirerek, “Yakında yeni albümüm çıkacak. 20. yıl albümü yapıyorum” dedi.