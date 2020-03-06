Kaan Yıldırım'ın kıskançlık krizi! Hadise 15 milyonluk videosunu kaldırdı

Hadise, geçen aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu ile gündem olmuştu. Şarkıcı, Instagram hesabından Reynmen’in Ela şarkısında dans ettiği anları “Alsam mı bi dal dudaklarından? #Vol1” notuyla paylaşmıştı.

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15 milyondan fazla kişinin izlediği seksi dans videosu, Hadise'yi Twitter'da trend topic yapmıştı. Ancak popçudan flaş bir hamle geldi. Hadise, milyonlarca yorum ve beğeni alan dans videosunu Instagram hesabından sildi.

Videoyu, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın sildirdiği iddia ediliyor.