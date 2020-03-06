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  3. Kaan Yıldırım'ın kıskançlık krizi! Hadise 15 milyonluk videosunu kaldırdı

Kaan Yıldırım'ın kıskançlık krizi! Hadise 15 milyonluk videosunu kaldırdı

Kaan Yıldırım'ın kıskançlık krizi! Hadise 15 milyonluk videosunu kaldırdı

Hadise ve Kaan Yıldırım, bir süredir aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmüyor. İnişli çıkışlı bir birliktelik sürdürdüğü tahmin edilen ikili, son olarak kıskançlık krizi yüzünden gündemde.

Hadise, geçen aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu ile gündem olmuştu. Şarkıcı, Instagram hesabından Reynmen’in Ela şarkısında dans ettiği anları “Alsam mı bi dal dudaklarından? #Vol1” notuyla paylaşmıştı.

KISKANÇLIK KRİZİ VİDEOYU SİLDİRTTİ

15 milyondan fazla kişinin izlediği seksi dans videosu, Hadise'yi Twitter'da trend topic yapmıştı. Ancak popçudan flaş bir hamle geldi. Hadise, milyonlarca yorum ve beğeni alan dans videosunu Instagram hesabından sildi.

Videoyu, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın sildirdiği iddia ediliyor.


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