Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise anne özlemi yaşıyor

Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü ikilinin, hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMİYORLAR

Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takip etmiyor. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.

Ünlü çift, son olarak 2 hafta önce Bodrum'da mutluluk pozları vermişti. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın bu iddia sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

"ANNEMİ ÖZLEDİM"

Ayrılık haberleriyle gündemde olan Hadise'den yeni paylaşım geldi. Annesi Gülnihal Açıkgöz ile çekildiği bu fotoğrafı paylaşan Hadise altına, 'annemi özledim' notunu düştü.

Koronavirüs salgını nedeniyle Hadise ve annesi uzun zamandır görüşemiyor. Gülnihal Açıkgöz, vatandaşı olduğu Belçika'da yaşıyor.