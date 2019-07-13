Kaan Yıldırım'dan akılları karıştıran ihanet açıklaması

Oyuncu Kaan Yıldırım, Gümüşlük'te ablası ve eşi ile tatil yaptığını söyledi. Magazin muhabirlerinin sorduğu "Boşanma sebebinizin ihanet olduğu haberleri ile ilgili ne söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Arkadaşlar, kamerayı kapatalım. Ablam ve eniştem ile tatildeyim" yanıtını verdi. Yıldırım daha sonra bulunduğu yerden ayrıldı.