Kaan Yıldırım'dan akılları karıştıran ihanet açıklaması
Geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu eşi Ezgi Eyüboğlu Yıldırım ile boşanan Kaan Yıldırım, ablaşı ve eşi ile Bodrum Gümüşlük'te objektiflere takıldı.
Oyuncu Kaan Yıldırım, Gümüşlük'te ablası ve eşi ile tatil yaptığını söyledi. Magazin muhabirlerinin sorduğu "Boşanma sebebinizin ihanet olduğu haberleri ile ilgili ne söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Arkadaşlar, kamerayı kapatalım. Ablam ve eniştem ile tatildeyim" yanıtını verdi. Yıldırım daha sonra bulunduğu yerden ayrıldı.