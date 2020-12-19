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  • Kaan Yıldırım ve Hadise ayrılığa dayanamadı! Ünlü çift barıştı
19 Aralık 2020 Cumartesi 11:39 | Son Güncelleme:

Kaan Yıldırım ve Hadise ayrılığa dayanamadı! Ünlü çift barıştı

Kaan Yıldırım ve Hadise ayrılığa dayanamadı! Ünlü çift barıştı

Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım ve Hadise ilişkilerini noktalama kararı almıştı. Ünlü çiftten hayranlarına sevinç çığlığı attıracak bir haber geldi. 5 günlük ayrılığa dayanamayan Kaan Yıldırım ve Hadise barışarak ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi.

Yılbaşında ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı Özel programında jüri koltuğunda oturacak olan başarılı şarkıcı Hadise ve Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’dan hayranlarını üzen magazin basınına ise bomba gibi düşen bir haber gelmişti.

Aşk yaşamaya başlamalarıyla 2020 yılına damga vuran Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve ünlü şarkıcı Hadise ayrılık haberleriyle de gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Hadise, Instagram hesabından yayınladığı bir paylaşım ile sevgilisi Kaan Yıldırım ile olan ilişkisini noktaladığını duyurmuştu. Kaan Yıldırım, Hadise’nin ayrılık açıklamasına ilişkin sessizliğini korurken yakın çevresine ‘Biz evlenecektik. Hadise fevri davrandı’ dediği öğrenildi.

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İkili arasında aşk krizi yaşanırken ilişkileri hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Posta’nın haberine göre 15 Aralık'ta elinde çiçekle Hadise'nin Maslak'taki evine gitti. Çift geceyi birlikte geçirip sorunlarını çözdü. Hadise, barışmanın ardından sevgilisinin evine geri döndü.

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