Kaan Yıldırım ve Hadise ayrılığa dayanamadı! Ünlü çift barıştı

Yılbaşında ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı Özel programında jüri koltuğunda oturacak olan başarılı şarkıcı Hadise ve Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’dan hayranlarını üzen magazin basınına ise bomba gibi düşen bir haber gelmişti.

Aşk yaşamaya başlamalarıyla 2020 yılına damga vuran Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve ünlü şarkıcı Hadise ayrılık haberleriyle de gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Hadise, Instagram hesabından yayınladığı bir paylaşım ile sevgilisi Kaan Yıldırım ile olan ilişkisini noktaladığını duyurmuştu. Kaan Yıldırım, Hadise’nin ayrılık açıklamasına ilişkin sessizliğini korurken yakın çevresine ‘Biz evlenecektik. Hadise fevri davrandı’ dediği öğrenildi.

Hadise ve Kaan Yıldırım yeniden mi barıştı? O iddia gündeme bomba gibi düştü

İkili arasında aşk krizi yaşanırken ilişkileri hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Posta’nın haberine göre 15 Aralık'ta elinde çiçekle Hadise'nin Maslak'taki evine gitti. Çift geceyi birlikte geçirip sorunlarını çözdü. Hadise, barışmanın ardından sevgilisinin evine geri döndü.

Hülya Açıkgöz, Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında sessizliğini bozdu

Kaan Yıldırım ayrılığın nedenini açıkladı: Evlilik hazırlığı yapıyorduk, Hadise fevri davrandı!

Kaan Yıldırım Hadise'ye ihanet mi etti? Hülya Açıkgöz'den şoke eden ihanet göndermesi!