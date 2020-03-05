Kaan Yıldırım soruları üzerine Hadise'den 'Mutluyuz' çıkışı!

Hadise, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Söylemezsem Olmaz'ın kameralarına takılan şarkıcı, Kaan Yıldırım ile ilgili sorular üzerine, "Hava çok güzel, mutluyuz, hayat çok güzel" dedi.

'ÖZEL HAYATA HİÇ GİRMİYORUM'

Bu sözlerle adeta aşkı doğrulayan ünlü popçu, ailesiyle ilgili sorular karşısında ise, "Özel konulara hiç girmiyorum biliyorsunuz. Aile de özel hayata giriyor" şeklinde konuştu ve oradan ayrıldı.