Kaan Yıldırım resti çekti! Hadise'nin aldığı hediyeleri geri gönderdi

Aşk yaşamaya başlamaları ile büyük ses getiren Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinin ayrılık haberleri de magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Aşklarını doludizgin yaşayan ünlü çiften Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim...' paylaşımı ile ayrılığı duyurmuştu.

İkilinin ayrılık haberi magazin gündemini meşgul ederken yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise'nin yaptığı ayrılık açıklamasına sinirlendi.

KAAN YILDIRIM, HADİSE'NİN ALDIĞI HEDİYELERİ GÖNDERDİ

Şu sıralar Hekimoğlu dizisinde rol alan Kaan Yıldırım, 10 aydır birlikte olduğu Hadise’nin kendisine aldığı kazak, pantolon, ayakkabı ve saat gibi hediyeleri, şoförüyle gönderdiği öğrenildi.