Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor mu? Demet Özdemir ilk kez konuştu!
Can Yaman'dan ayrıldığı belirtilen Demet Özdemir'in, meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladığı iddiası son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Konuyla ilgili Özdemir, ilk kez açıklama yaptı.
Demet Özdemir'in, Erkenci Kuş dizisindeki partneri Can Yaman ile ayrıldıktan sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Bodrum Yalıkavak’ta tatiline tam gaz devam eden Özdemir, Yıldırım'la geçtiğimiz günlerde havuz başında yakalanmıştı. Önceki gün de denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, bir ara gazetecileri fark edince ayaküstü soruları yanıtladı.
'KAAN BENİM ARKADAŞIM'
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Özdemir, Kaan Yıldırım ile hakkında çıkan aşk iddialarına şu yanıtı verdi: "Kaan benim çok yakın arkadaşım. Sadece arkadaş grubumuzla bir araya geldik."