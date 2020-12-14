Kaan Yıldırım Hadise'ye ihanet mi etti? Hülya Açıkgöz'den şoke eden ihanet göndermesi!

Ünlü şarkıcı Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz, bir süre önce maddi nedenlerden dolayı sorunlar yaşamış ve aralarındaki ortaklığı bitirmişti. Ünlü kardeşlerin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar etmeye kalkışması da kardeşlerin arasındaki buzları eritememişti.

ABLADAN HADİSE'YE BOYNUZ GÖNDERMESİ

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Hülya Açıkgöz, geçtiğimiz gün Instagram hesabından filtre kullanarak boynuzlu bir paylaşımda bulundu.

Açıkgöz'ün yaptığı paylaşım sosyal medyada bomba etkisi yaratırken bir süre önce Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktalayan Hadise'nin aldatıldığını ima ettiği öne sürüldü.