Kaan Yıldırım anne ve babasını Hadise yüzünden mi takipten çıkardı? Açıklama geldi!

Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım bir süredir aşk yaşıyor. İkili, konu hakkında açıklama yapmasa da paylaşımlarıyla sürekli dedikoduları alevlendiriyor. Çıkan haberler karşısında çift suskunluğunu korurken, Hadise'nin internet üzerinden katıldığı bir programda sevgilisi Kaan Yıldırım’ın evinde karantinada olduğu ortaya çıkmıştı.

İkili hakkındaki çıkan aşk haberleri günden güne artarken Kaan Yıldırım'dan şaşırtıcı bir hamle geldi.

ANNE VE BABASINI SİLDİ

Kaan Yıldırım annesi ve babasını Instagram hesabından sildi. Oyuncu, annesi Seyhan Yıldırım'ı ve babası Hakan Yıldırım'ı takip etmeyi bıraktı. Yıldırım'ın bu hareketi kafaları karıştırdı. Bu hamle sonrasında sosyal medyadan Yıldırım ailesinin şarkıcıyı istemediği iddiaları ortaya atıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların sosyal medyayı sallamasının ardından Kaan Yıldırım Instagram hesabından bir açıklama bulundu. Yıldırım, şu sözleri paylaştı: