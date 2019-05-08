Kaan Tangöze'ye şiddet suçlaması! Seçkin soluğu karakolda aldı

Geçtiğimiz günlerde Kıvılcım Ural ile birlikte yemeğe giden Tangöze, yanına Seçkin Piriler'den olan iki çocuğunu da götürmüş ve gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Daha önce Kıvılcım Ural hakkında hem kendisine hem de çocuklarına ‘6 ay yaklaşamaz’ kararı aldıran Piriler, bu fotoğraf sonrası eski eşini uyarınca ortalık karıştı.

Davayı geri çekme teklifine olumsuz yanıt veren Piriler'in, Tangöze tarafından çocukları önünde şiddet gördüğü iddia edildi. Soluğu karakolda alan manken, çocuklarının babasından şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu ve darp raporu aldı.