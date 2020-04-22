Kaan Boşnak karantinayı beklemedi! Başak Ceylan Torun ile evlendi
Ünlü müzisyen Kaan Boşnak, koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirdiği karantina günlerinde daha fazla beklemek istemedi. Boşnak, uzun süredir aşk yaşadığı Başak Ceylan Torun ile nikah masasına oturdu
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak, evlenmek için karantina günlerinin bitmesini beklemedi. Ünlü müzisyen, festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun'la dünyaevine girdi.
Bugün öğle saatlerinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlenen Kaan Boşnak'ın nikahına, koronavirüs önlemleri nedeniyle az sayıda yakını katıldı. Çiftin bu özel anlarını sevenleri sosyal medyadan takip etti.