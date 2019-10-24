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  3. Justin Bieber'in eşi Hailey Bieber ve Selena Gomez birbirine girdi!

Justin Bieber'in eşi Hailey Bieber ve Selena Gomez birbirine girdi!

Justin Bieber'in eşi Hailey Bieber ve Selena Gomez birbirine girdi!

Selena Gomez, çıkardığı son şarkısıyla bir anda dikkatleri yine üzerine çekti. Gomez'in şarkıyı Justin Bieber için yazdığı iddia edildi. Hailey Bieber ise çılgına döndü ve tepki göstermekten geri kalmadı.

Selena Gomez (27) ile Justin Bieber (25) 2010’dan itibaren bir dargın bir barışık 7 yıl aşk yaşamıştı. ‘Jelena’ olarak markalaşmışlardı. Son ayrılıktan 7 ay sonra Justin, Hailey Bieber (22) ile evlenmişti. Bunun üzerine Selena, rehabilitasyon kliniğine yatmıştı.

"ZEHİRLİ AŞKINA VEDA ETTİ"

Selena, önceki gün ‘Lose You To Love Me’ (Beni Sevmen İçin Seni Kaybetmem Gerekti) isimli son şarkısını çıkardı. Posta'nın haberine göre Jelena hayranları, Selena’nın bu şarkı ile ‘zehirli aşkı’na veda ettiğini öne sürdü. Şarkının yaşanmış bir aşka yazıldığına olan inanç, klibin 10 saatte 14 milyon izlenmesini sağladı.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Zira, sözlerinde “Çok kolaymış gibi iki ayda bizden vazgeçtin” geçen şarkı sonrası Hailey’den tepki mesajı gecikmedi. Hailey, şarkıcı Summer Walker’ın İngilizce’de “Seni öldürürüm” anlamına gelen ‘I’ll Kill You’ şarkısını paylaştı.

Hailey- Justin Bieber çifti üç hafta önce düğün yapmıştı.

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