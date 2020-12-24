Justin Bieber'dan Reynmen'in arkadaşına şoke eden mesaj! 'Umarım bunu yapmayı bırakırsın'

Instagram'da hoşuna giden bütün kızların hesaplarını görmeyeceğini düşünerek dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’a gönderen fenomen Reynmen’in yakın arkadaşı İbrahim Tilaver, beklemediği bir cevap ile karşı karşıya kaldı.



'NEDEN BU PROFİLLERİ ATIYORSUN?'

Justin Bieber, İbrahim Tilaver'a, 'Dostum neden bana bu profilleri atıyorsun?' diye mesaj gönderdi. Mesaj göndermeye devam eden dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı 'Sadece merak ediyorum, evli bir adama neden bu profilleri atıp duruyorsun? Umarım bunu yapmayı bırakırsın' yazdı.

İbrahim Tilaver, Justin Bieber ile mesajlaşması nedeniyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı.