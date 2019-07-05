John Wick karakteriyle tanınan Keanu Reeves yeni rolü için sakallarına veda etti

Bill and Ted 3 filmi için sakallarını kesen Reeves hayranlarını şaşırttı.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, Keanu Reeves'in karimasının büyük bir kısmını sakallarına borçlu olduğunu belirtti. Bazı kullanıcılar ise Reeves'in karimasından bir şey kaybetmediğini iddia etti.

New Orleans'ta çekimlerim başlayan film, Ağustos 2020'de vizyona girecek.

Yaklaşık 50 milyon dolarlık bütçesine rağmen 'John Wick: Chapter 3 - Parabellum' 305 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etmeyi başardı.

(Habertürk)