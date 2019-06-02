İstiklal Marşı'nı duyunca gözyaşlarımı tutamadım

Türkiye’de bir dönem Yeni Gelin dizisinde de oynayan Jessica May, ömrünün 8 yılını Türkiye’de geçirdi. Brezilyalı model 2018 yılında, Türkiye’de tanıştığı fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlendi. Ünlü model İstiklal Marşı sırasında gözyaşları dökmesini Sabah’a şöyle anlattı:

Bir ödül törenindeydim. Gençlerden bir ödül almıştım ve 19 Mayıs'ı kutluyorduk. Cumhuriyet'in kuruluşuna dair videolar izledik, konuşmalar yapıldı. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un onu yazma hikayesini bildiğim için, okununca duygulandım. Gözyaşlarımı tutamadım. Marşın hikayesi beni her zaman duygulandırıyor. Sadece marşı duymak, okumak ya da ezberlemek değil, anlamını da hissetmen gerekiyor. O başka bir duygu. Türkiye'ye dair bir şeyler öğrendikçe, bildikçe daha çok etkileniyorum. Çünkü her hikaye ayrı bir güzellik. Büyüleniyorum.



- Geldiğim günü hiç unutmuyorum, mimarisi, insanları, şehir çok etkilemişti beni. Türkiye'ye gelir gelmez âşık oldum. Eşim de kalmamda etkili oldu ama İstanbul beni çok etkilemişti. Buraya geldikten sonra dille ilgili sorunlar yaşadım, İngilizce biliyordum ama burada yaşadığım için Türkçe öğrenmek istedim. Zamanla duyarak, konuşmaya çalışarak öğrendim.

EŞİMLE TANIŞMAK İÇİN 10 BİN KİLOMETRE GELDİM

- Eşimle tanışmak için 10 bin kilometre yol geldim... Eşim fotoğrafçı ve ilk bakışta âşık oldum. Böyle bir şeyin olacağına inanmıyordum üstelik. Hüseyin'e baktığım an, onda değişik bir şey olduğunu düşündüm ve etkilendim. Çok utangaçtım ve söyleyemiyordum. Arkadaşlarım söyledi. Öyle başladık. Hüseyin de korktu başlarda, uzakta yaşadığım için endişeliydi. Uzaktan sürecek bir ilişki nedeniyle üzüleceğimizi düşündü. Ama yürüttü. O zamanlar Türkçe konuşamıyordum, anında çeviri yapacak bir akıllı telefon da yoktu o zamanlar. Bazen çiziyordum, bazen el kolla anlatmaya çalışıyordum. Galiba aşk başka bir dil kullanıyor, ortak bir dile ihtiyaç yok. Söylemek istediğimi anlıyordu, ben de onu anlıyordu... Sekiz senedir birlikteyiz. Brezilya'da baklava, şekerpare ikram ettiğimiz bir düğünle evlendik. Hüseyin'in annesi ve ablası bizimleydi, onlara gezdirdik oraları. Sonra benim ailem bu tarafa geldi, onları gezdirdik.



KAYINVALİDEM MIHLAMA YAPMAYI ÖĞRETTİ

Çok iyi aramız. Çok şanslıyım. Kaynana gelin ilişkisi tüm dünyada da böyle. Çok sorun olabiliyor. Brezilya'da da böyle. Benim annem ve babaannem çok sorunlar yaşadı. Benim kayınvalidem Karadenizli, Çayeli'nden. Ve çok rahat bir kadın. Çok iyi bir ilişkimiz var. Görümcemle de çok iyiyim. Onlar ikinci ailem, beni koruyorlar. Kayınvalidem buraya adapte olmam için elinden geleni yaptı, bana mıhlama yapmayı öğretti. En sevdiğim yemek zaten. Çorba, pilav, kuru fasulye de yapabiliyorum. Şimdi sarma yapmayı öğrenmeye çalışıyorum.