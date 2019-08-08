Jennifer Lopez'den beklenen Antalya paylaşımı geldi

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Jennifer Lopez, önceki gün It’s My Party’ adlı dünya turnesi kapsamında Antalya’da konser verdi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Lopez, şarkıları ve şovlarıyla adeta büyüledi. Ayrıca şarkıcı, 75 dakika olarak planlanan konserini atmosferin coşkusuyla uzatarak 2 saate çıkardı. Ancak Jlo'nun Antalya konserinin ardından sosyal medyada paylaşım yapmaması tepki çekti.

BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ

Tepkiler karşısında kayıtsız kalmayan Jennifer Lopez, dün akşam saatlerinde Instagram hesabından Antalya konserinden paylaşım yaptı. Lopez, paylaştığı videoya "Türkiye’de güzel bir şov oldu" notunu düştü.

Öte yandan Lopez, dün saat 17.30'da 4 VIP araçtan oluşan konvoyla, polis eskortu eşliğinde otelinden çıkış yaptı. Antalya Havalimanı'na gelen Lopez, daha sonra CIP Locası'na geçti. Beraberinde kızı ve oğlu bulunan Lopez, özel uçakla kentten ayrıldı.