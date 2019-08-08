Jennifer Lopez'den beklenen Antalya paylaşımı geldi
Önceki gün Antalya'da konser veren ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, konsere dair hiçbir paylaşım yapmayınca tepki çekmişti. Lopez'den beklenen paylaşım sonunda geldi.
Müzik dünyasının efsane isimlerinden Jennifer Lopez, önceki gün It’s My Party’ adlı dünya turnesi kapsamında Antalya’da konser verdi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Lopez, şarkıları ve şovlarıyla adeta büyüledi. Ayrıca şarkıcı, 75 dakika olarak planlanan konserini atmosferin coşkusuyla uzatarak 2 saate çıkardı. Ancak Jlo'nun Antalya konserinin ardından sosyal medyada paylaşım yapmaması tepki çekti.
BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ
Tepkiler karşısında kayıtsız kalmayan Jennifer Lopez, dün akşam saatlerinde Instagram hesabından Antalya konserinden paylaşım yaptı. Lopez, paylaştığı videoya "Türkiye’de güzel bir şov oldu" notunu düştü.
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