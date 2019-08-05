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Jennifer Lopez ve dev kadrosu Antalya'da

Jennifer Lopez ve dev kadrosu Antalya'da

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, dev kadrosuyla Antalya'ya geldi. Lopez, "It's My Party" turnesi kapsamında 6 Ağustos Salı günü Antalya'da konser verecek.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de "It's My Party" (Bu Benim Partim) turnesi kapsamında 6 Ağustos Salı günü konser verecek olan Jennifer Lopez, sabah saatlerinde Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'ndan polisin güvenlik önlemleri eşliğinde kara yolu ile konser vereceği otele geçen Lopez için otelde, 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşun geçirmez camla kaplı 3 katlı villa hazırlandı.

Konserde, 90'ı Lopez'in özel ekibinden olmak üzere 150 kişilik teknik ekibin görev yapacağı bildirildi. Antalya'da üç gece geçirmesi planlanan Lopez'in, konserin ardından ülkesine döneceği öğrenildi.

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