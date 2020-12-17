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  • James Rodriguez Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ı takip etmeye başladı
17 Aralık 2020 Perşembe 12:45 | Son Güncelleme:

James Rodriguez Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ı takip etmeye başladı

James Rodriguez Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ı takip etmeye başladı

Dünyaca ünlü Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ı takip etmeye başladı ve güzel modele sosyal medyadan mesaj attığı öğrenildi.

Real Madrid ve Bayern Münih gibi büyük futbol kulüplerinde forma giymiş olan dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez, Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz’ı Instagram üzerinden takibe aldı. Şimdilerde Everton’da top koşturan James Rodriguez'in ünlü Elif Yılmaz ile mesajlaştığı ortaya çıktı.

Elif Yılmaz’ı daha önce Madrid’e davet etmiş olan ünlü futbolcu, attığı mesajlarla da ünlü modele olan hayranlığını sürdürüyor.

Elif Yılmaz James Rodriguez ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberler karşısında sessizliğini korumaya devam ediyor. James

Rodriguez 2017 yılında Daniela Ospina ile boşandı ve bu evliliğinden bir kız taşıyıcı anneden ise bir oğlu dünyaya geldi.

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