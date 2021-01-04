James Bond filmlerinde oynayan Tanya Roberts hayatını kaybetti

Köpeğini gezdirirken bir anda yere yığılması nedeniyle tedavi gören ve hayatını kaybettiği haberleri ile gündeme gelen James Bond A View to a Kill'in yıldız ismi Tanya Roberts'ın ölüm haberi sözcüsü ve dostu Mike Pingel, 'O muhteşemdi ve güzeldi. Bir ışığın uzaklara gittiğini hissediyorum" diye konuştu. Pingel, Tanya Roberts'ın bir melek olduğunu da sözlerine ekledi.

Belirtilenlere göre Tanya Roberts, 24 Aralık'ta Los Angeles'ta köpeğini gezdirirken bir anda yere yığıldı. Cedar Sinai Hastanesi'nde tedavi altına alınan Roberts, pazar günü de hayata veda etti.

TANYA ROBERT KİMDİR?

Gerçek adı Victoria Leigh Blum olan Tanya Roberts, kariyerine model olarak başladı. Reklam filmlerinde kamera karşısına geçtikten sonra 1975'te Forced Entry adlı yapımla oyunculuğa geçiş yaptı. Birçok filmde rol alan Tanya Roberts, James Bond serisinden 1985 tarihli A View to a Kill ile büyük bir çıkış yakaladı. Fakat bu filmin ardından kariyerinde beklenen yükselişi bir türlü gerçekleştiremedi.