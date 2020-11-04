İzleyici bunu kabul etmiyor! Sefirin Kızı'nda Ediz ile ilgili sürpriz karar

Yeni sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Sefirin Kızı’nda sular durulmuyor. Dizide Engin Akyürek’in canlandırdığı Sancar ile Uraz Kaygılaroğlu’nun canlandırdığı Gediz arasındaki gerilim giderek artıyor. Sancar’ın Nare’ye yaptığı baskılar son bulurken aldığı adaletli kararlar ile izleyicinin kızgınlığı azalmaya başladı.



Sancar’ın tavırları düzelirken dizide önemli bir yere sahip olan Gediz’in harcanması izleyicileri kızdırmaya başladı. Gediz Nare’ye sonuna kadar destek olana, çoğu zaman nedenini sormadan ona sonsuz bir güven, anlayış sunan, içten içe ona sevdalı ama mutlu olması için elinden geleni yapan bir kişilikti.

Sancar gibi geleneksel tavırlar yerine daha modern tavırlar geliştiren, eğitimli, duruşu ve tarzıyla makul bir kişiliğe sahip olan Gediz için “Sancar ve Nare aşkı bizim için bitmiştir, Nare ve Gediz olmalı” noktasına gelindi.

Bir destan üzerine kurulu hikayenin rotası kaymaya başlamış ve bu sevdaya kimse inanmaz olmuştu. Dolayısıyla rota değişti ama Gediz de bu uğurda fena harcandı!

Ancak izleyenler bu durumu kabul etmiyor! Gediz’in vicdanlı bir insan olduğu ve bu noktaya gelemeyeceği görüşünde. Bu nedenle de son bölümde Sancar’ı ihbar etmesine kimi izleyiciler kızarken, kimileri de ihanet olarak duran bu olay için “Gediz Sancar’a değil, senarist Gediz’e ihanet etti” şeklinde yorumlar yapıyorlar.



