İzel yıllar sonra geri döndü! 'Kaçıp saklandım'

90’lar nostaljisinin başkahramanları arasında İzel-Çelik-Ercan da vardı. Grup bir süre sonra dağıldı, herkes kendi yoluna devam etti… Uzun süredir sahnelerden uzak olan İzel ise sessizliğini bozdu. İzel’in açıklamaları şöyle:

-Bazı tatsızlıklar yaşadım. 7 yıllık sınavdan geçtim. Belki de geçmişte yaşadığım hatalardan kaynaklıydı bunlar. Ben savaşan biri değilim, kaçıp saklanan bir kadınım. O yüzden beklemeyi tercih ettim. Bir yandan çok şanslı, diğer yandan şanssızım. Sırf müziğe döneyim diye bana beste hediye etti arkadaşlarım. 12 şarkının 10'u hediye.

-Ayla Çelik bana şarkı yazsın, ben de ilk defa single yapayım. Ben kimseyi kıskanmam ama onun 'Bağdat' şarkısını okumadığım için çok kıskandım.

İZEL, ÇELİK, ERCAN…

-İzel, Çelik, Ercan üçlüsü olarak üç kere buluştuk, kebap yedik, öyle kaldı. Arıza bendeydi... Ama şu an yeniden birlikte bir şeyler yapma konusunda ikna oldum.

-Uzun zamandır aşk yaşamıyorum. Artık aşk da, aşk şarkıları da değişti. Eskiden bir ay el ele tutuşmanın tadını çıkarırdık. Ben kimseye küsmem, yargılamam. 'Beni niye aramıyor?' gibi takıntılarım da yoktur. (Kaynak: Günaydın)