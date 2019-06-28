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  3. Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Fulya Zenginler'den flaş karar!

Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Fulya Zenginler'den flaş karar!

Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Fulya Zenginler'den flaş karar!

Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Fulya Zenginler, dizi senaryolarının aynı olmasından dolayı proje kabul etmediklerini söyledi. 

Set sürelerinin uzun olması ve dizi senaryolarının artık birbirine benziyor olması birçok ünlü oyuncuyu meslekten uzaklaştırdı. Fulya Zenginer, Büşra Develi ve Neslihan Atagül, içlerine sinen bir proje olmadığı için uzun süredir kamera karşısında yer almıyor. Oyunculuğu bırakıp moda dünyasına giriş yapan Fulya Zenginler, bu ara vermesinin en büyük nedeninin senaryolarının birbirine benzemesi ve dizi saatlerinin uzunluğu olduğunu söyledi. Büşra Develi de ise bu sezon dizi yapmayacağını söyledi.

Develi, kendisi cezbeden bir teklifin gelmediğini söyledi.

DİZİLERDE SEÇİCİYİZ

En son ’Dip’ adlı internet dizisinde rol alan Neslihan Atagül de Büşra Develi gibi düşünen isim... Atagül, bir proje içerisinde olmamasını “İçime sinen bir şey yapmak istiyorum. O yüzden seçici davranıyorum” sözleriyle anlattı.

 

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