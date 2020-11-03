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  • İyi Günde Kötü Günde'nin Melisa'sı Yasemin Allen erken final yapan dizisi sonrası ilk kez konuştu
03 Kasım 2020 Salı 21:11 | Son Güncelleme:

İyi Günde Kötü Günde'nin Melisa'sı Yasemin Allen erken final yapan dizisi sonrası ilk kez konuştu

İyi Günde Kötü Günde'nin Melisa'sı Yasemin Allen erken final yapan dizisi sonrası ilk kez konuştu

Rol aldığı ‘İyi Günde Kötü Günde' dizisinde final yapan Yasemin Allen, Nişantaşı'nda tek başına alışverişte görüntülendi.

‘İyi Günde Kötü Günde’de Melisa karakterini canlandıran Yasemin Allen dizinin erken final yapması nedeniyle morali bozuk olan oyuncu, yeni projelerinin sorulması üzerine, “Görüştüğüm işler var ama yeni bir projeye kadar dinlenmek istiyorum” dedi. 

<p>Kurgu-Editör: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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