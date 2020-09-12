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12 Eylül 2020 Cumartesi 13:04 | Son Güncelleme:

İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimlerdir? İyi Günde Kötü Günde dizisinin konusu nedir?

İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimlerdir" İyi Günde Kötü Günde dizisinin konusu nedir"

İyi Günde Kötü Günde dizisi bu akşam Star Tv ekranlarından seyirci ile buluşacak. Ekranların yeni soluklu dizileri arasına katılan İyi Günde Kötü Günde oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin başrollerini ise Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen paylaşıyor. İyi Günde Kötü Günde 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'da Star TV'de...

İyi Günde Kötü Günde dizisi Star TV'de başlıyor. Başrolde Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen'in yer aldığı dizi bu akşam saat 20.00'da seyirci ile buluşacak. İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kadar konusu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Leyla, başarılı ve düzgün bir düğün organizatörüdür. Şirketin patronu Aslıhan, kızı Melisa’nın düğününü de başarılı bir şekilde gerçekleştirse Leyla’yı terfi edeceğini söyler.

Sarp, sevgilisi Melisa ile evlenmek ve ünlü bir oteller zincirine müdür olarak atanmak için Londra’dan İstanbul’a taşınır. Leyla terfi alacağı için, Sarp ise hayatında yeni bir sayfa açacağı için çok mutludur. Ancak ikisi de karşılaştıklarında büyük bir şok yaşayacaklarının farkında değillerdir.

Sarp, beş sene önce Leyla’yı nikah masasında terk edip gitmiştir. Nedenini kimse bilmemektedir. Şimdi Leyla, hayallerini mahveden adamın düğününü organize etmek zorundadır.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLERDİR?

  1. Elçin Sangu (Zeynep)
  2. Ozan Dolunay (Deniz)
  3. Yasemin Allen (Melisa)
  4. Ali Yağcı (Ferit)
  5. Şenay Gürler (Aslıhan)
  6. Sinan Albayrak (Bülent)
  7. Nergis Kumbasar (Nebahat)
  8. Osman Alkaş (Halil)
  9. Derya Alabora (Meral)
  10. Deniz Işın (Seda)
  11. Can (Tugay Erdoğan) 

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