İyi Aile Babası'nın yıldızı Şebnem Bozoklu'nun yeni imajı çok beğenildi!

Çağlar Çorumlu ile birlikte Kanal D’de komedi performansı ile yer alan Şebnem Bozoklu’nun yeni rolü için saç şeklini değiştirmesi hayranları kadar arkadaşları tarafından da çok beğenildi.

Menajerimi Ara’da rol alan Ayşenil Şamlıoğlu, Bozoklu’nun paylaşımına yorum bırakarak “Ne çok yakıştı bu saç sana” diye yazdı. Birçok takipçi de ünlü oyuncunun güzelliğine yönelik iltifat içeren yorumlarda bulundu.

Bozoklu ise, “Balkondan aşağıdaki kedileri izlemek diye ciddi bir iş vardır” diyerek sempatikliğini sergiledi.

İşte Şebnem Bozoklu’nun yeni imajı: