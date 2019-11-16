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Ivana Sert: 'Bana kimse akıl vermedi'

Ivana Sert: 'Bana kimse akıl vermedi'

Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını söylediği için eleştirilen Ivana Sert, katıldığı bir programda müzik hikayesini anlattı.

İkoncan olarak tanınmasına rağmen 5 yaşından beri müzikle iç içe olduğunu söyleyen Ivana Sert konservatuvar okuduğunu, kendi besteleri olduğunu ve piyano çaldığını dile getirdi. 'Kum Gibi' şarkısını seçme nedenini de şu sözlerle dile getirdi: "Bu konuda bana kimse akıl vermedi. Türkiye'ye ilk geldiğim zamanlar duyduğum bir şarkıydı bu. O zamanlardan beri aklımda yer etmişti. Hatta o zamanlar Türkçem de olmadığı için, dinler dinlemez şarkının çevirisini yaptırmıştım."


'Bana kimse akıl vermedi'
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